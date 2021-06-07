7 июня 2021 | Время чтения 8 мин

«Дипломатический якорь», который удерживает Россию на Балканах, — это резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Если соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной будет подписано в той форме, на которой настаивает Запад, это повлечет за собой принятие новой резолюции по Косово — и российская дипломатия потеряет ту роль, которую она более двадцати лет играет в процессе косовского урегулирования.

Татьяна Стоянович, , 17:41 — REGNUM В середине июня должна состояться первая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в рамках процесса «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. 2 июня Курти заявил, что он не готов продолжать существующий диалог с Белградом и хочет начать новый. Вучич ответил, что лидер косовских албанцев может не приезжать в Брюссель, если он не желает обсуждать формирование Сообщества сербских муниципалитетов, но при этом намерен требовать признания Косово.

Александр Вучич и Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Сербские эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что подобные споры, ведущиеся через региональные СМИ, отнюдь не значат, что в середине июня Вучич и Курти не подпишут какое-то рамочное соглашение о «нормализации отношений», чего последовательно добиваются США и Евросоюз.

Профессор международного права юридического факультета университета в Косовской Митровице Деян Мирович не удивился бы, если бы во время встречи Александра Вучича и Альбина Курти в середине июня было подписано предварительное соглашение об урегулировании косовского вопроса по «модели двух Германий».

«Модель, которая легла в основу так называемого плана Вольфганга Ишингера по Косово, подразумевала согласие Сербии на членство сепаратистского Косово в международных организациях, вернее, в ООН. Белград мог бы не отправлять своего посла в Приштину и не открывать там посольство, но признал бы территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость так называемого Косово самим фактом его вступления в ООН», — пояснил эксперт.

Вольфганг Ишингер Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz

Мирович напомнил, что в 2007 году тогдашний премьер-министр Сербии Воислав Коштуница благодаря поддержке Российской Федерации отверг этот план. Сначала против предложения Ишингера проголосовал парламент страны, а потом и Россия в СБ ООН, добавил эксперт.

«Почему об этом важно напомнить именно сейчас? Потому что после возможного подписания соглашения между Вучичем и Курти начнутся требования отменить резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и принять новую, которая будет соответствовать новому договору», — отметил Мирович.

По его мнению, недавний визит спикера парламента Сербии Ивицы Дачича в Россию и его встреча с главами двух палат российского парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым имели своей целью отвлечь внимание сербского общества от того факта, что всего за день до саммита Путин — Байден в Брюсселе в июне Вучич сможет в этом же городе подписать в присутствии представителей стран НАТО и в отсутствии других гарантов резолюции 1244 (России и Китая) соглашение о Косово и Метохии.

Деян Мирович «Лично я не видел сообщения российского МИДа об итогах встречи Дачича с Лавровым и не знаю, была ли эта встреча официальной или нет. По сообщениям сербских новостных агентств, глава российской дипломатии заявил, что Россия поддержит то решение по Косово, с которым согласится Сербия. Но мы привыкли, что сербские новостные агентства толкуют сообщения официальных представителей России так, как это нравится сербским властям. И если мы говорим о позиции России, я не вижу никакой логики в том, почему страна, которая 20 лет выступает за соблюдение резолюции 1244, которая несколько лет играет решающую роль в отмене признаний независимости Косово 18 странами — членами ООН, которая вместе с Китаем возглавляет группу стран, голосующих в ЮНЕСКО и в Интерполе против членства сепаратистского Косово, теперь согласилась с вступлением Косово в ООН и этим выписала себя с Балкан».

По мнению эксперта, «дипломатическим якорем» России на Балканах является как раз резолюция СБ ООН по Косово и Метохии. С другой стороны, и Брюссельское соглашение, подписанное между Белградом и Приштиной в 2013 году при посредничестве ЕС, и Вашингтонское соглашение, подписанное осенью 2020 года при посредничестве США, уводят решение косовского вопроса от резолюции 1244 и рушат позицию, согласно которой в 1999 году была совершена агрессия НАТО против СР Югославии, которую Россия занимает уже 20 лет, добавил он.

Подписание соглашения между Белградом и Приштиной Predsednik.rs

«Отмена 1244, полный переход всех рычагов косовского урегулирования в руки Запада, игнорирование СБ ООН — это все приведёт к уходу российской дипломатии с Балкан. Можно сравнить эту ситуацию с событиями в Черногории и прийти к выводу, что за этим последует вступление Сербии в НАТО. Мы видим, что Белград уже занялся вопросом диверсификации источников газоснабжения, как это и было оговорено в статье 8 Вашингтонского соглашения», — полагает эксперт.

По словам Мировича, нельзя доверять обещаниям президента Вучича по поводу того, что он никогда не признает Косово.

«После встречи с Курти он именно это и скажет: «Сербия никогда не признает Косово, и мы не допустим вступления Косово в НАТО». Но он не скажет: «Мы не допустим вступления Косово в ООН». А если сепаратистское образование войдет в ООН, как это было предусмотрено планом Ишингера, тогда оно сможет самостоятельно решать, войдет ли оно в альянс или нет. Это примерно то же самое, как несколько лет назад, когда Вучич выкрикивал: «Мы не отдадим Газиводе» (озеро и одноименная гидроэлектростанция на севере Косово и Метохии. — ИА REGNUM). Тем не менее в декабре прошлого года Газиводе ушли в чужие руки», — резюмировал Деян Мирович.

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич согласен со своим коллегой, что подписание какого-то рамочного документа между Вучичем и Курти не за горами, и видит главную причину происходящего в том, что лично президент Сербии находится под сильным давлением Запада из-за Косово и Метохии.

«Это не Сербия под давлением — под давлением сам Вучич. Многие оппозиционные СМИ непрерывно вещают о причастности функционеров его партии, а также членов его семьи к разным криминальным историям. Так что он находится под давлением, так же, как и его Сербская прогрессивная партия, в которой существует острое клановое деление. Единственный способ для Вучича удержаться у власти и сохранить поддержку Запада, которой он пользуется с момента прихода к власти в 2012 году, — какая-то существенная уступка по поводу Косово», — полагает Гайич.

Политолог не исключил, что сам Вучич для того, чтобы представить болезненные уступки как большую победу, недавно организовал несколько вбросов в сербские СМИ, касающиеся Косово. Первым из них можно считать его заявление о том, что разведка доложила ему о намерении «одной влиятельной страны Запада» инициировать уход военных из состава международных Сил для Косово (КФОР) с территории края, продолжил эксперт. Второй вброс — это новость о том, что Греция и Испания готовятся пересмотреть свою позицию о непризнании сепаратистского образования с центром в Приштине.

Визит Александра Вучича в Брюссель Predsednik.rs

«Ситуацию в связи с уходом миротворцев хорошо прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сказав, что решение об уходе КФОР с территории южного сербского края может принять только СБ ООН коллективным решением, а не отдельно взятая страна. Вторую новость опровергли Мадрид и Афины», — напомнил Гайич.

По мнению эксперта, подобные вбросы должны были деморализовать население Сербии и создать панику, после чего любая договоренность по Косово и Метохии казалась бы спасением для сербов, проживающих на территории края.

«Надо также отметить, что после заявления о грядущем прекращении работы миссии КФОР Вучич встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Что обсуждалось на этой встрече, для нас до сих пор загадка, так как никаких сообщений о содержании переговоров, кроме дежурных фраз о том, что речь шла о ситуация в регионе, не было. Недавно мы услышали от своего президента, что существует план вовлечь Косово в Североатлантический альянс. Единственный способ для реализации такого плана — это отмена резолюции 1244 СБ ООН», — рассказал политолог.

Всё это, по словам Гайича, говорит о том, что Вучич находится под огромным давлением Запада и что он пытается найти выход из положения.

«Вучич держит Сербию в заложниках и прячется за ее спиной. Единственное, что всё еще удерживает Вучича у власти, это надежда Запада, что в итоге его дожмут — и он подпишет документ, который де-факто будет означать признание Косово», — заявил эксперт.

Александр Вучич и Йенс Столтенберг Predsednik.rs

При этом Гайич считает, что Россия не допустит дальнейшего расширения НАТО на Балканы.

Стеван Гайич «Вступление Черногории и Северной Македонии в НАТО было ударом для Москвы. Если бы в альянс вступила ещё и Сербия, это значило бы, что южная часть так называемого санитарного кордона в направлении России полностью завершена. Москву не порадовало бы вступление Сербии в НАТО ещё и потому, что это стерло бы красивую картинку о последнем союзнике России на Балканах, который не присоединился к антироссийским санкциям и где народ любит русских. Таким образом, вступление Сербии в НАТО можно было бы считать поражением российской политики».

По его словам, желание Александра Вучича удержаться у власти расходится не только с интересами сербского народа, но и с интересами российской политики, отстаивающей необходимость соблюдения международного права.

«Сербское государство, народ, а в определенном смысле и Россия заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сербии. Вучич же заинтересован только в том, чтобы остаться у власти», — подытожил Стеван Гайич.