Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором плюс-минус один процентный пункт, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

«Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении. В частности, сохраняется внешнее инфляционное давление из-за роста мировых цен на продовольствие.

Кроме того, в Казахстане наблюдается постепенное восстановление деловой активности и потребительского спроса. Отмечается также влияние роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2021 года годовая инфляция в Казахстане составил 7,2%.

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