Самара, , 14:27 — REGNUM Грозы со шквалистым ветром надвигаются на Самарскую область. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью и днем 8 июня в регионе ожидается гроза с сильным ветром до 20 метров в секунду. Столбик термометра днем в регионе может подняться до 28 °C.

Отмечается, что ночью и днем 9 и 10 июня в Самарской области также ожидается гроза и дождь.

Спасатели региона рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. При грозе рекомендуют не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы.