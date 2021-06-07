Николаевский район, , 14:27 — REGNUM Собаку соседа застрелил из охотничьего ружья 53-летний житель Николаевского района Волгоградской области. Мужчина утверждает, что овчарка нападала на его домашний скот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратился 57-летний местный житель. Он оценил гибель своей немецкой овчарки от рук соседа в 50 тысяч рублей. Подозреваемый не стал отпираться, и пояснил, что собака неоднократно нападала на его коров и телят, причиняя им «телесные повреждения». Однако сосед не реагировал на просьбы привязать животное, поэтому в очередной раз он взялся за ружьё.

В полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.