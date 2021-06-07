Златоуст, Челябинская область, , 14:22 — REGNUM Жительница Златоуста Челябинской области осуждена к лишению свободы за оставление двоих своих детей в опасности и за убийство одного из них. Приговор 24-летней гражданке огласил Челябинский областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая жила со своими тремя детьми. В октябре 2019 года она оставила девочку, которой тогда было три года и семь месяцев, и 11-месячного мальчика одних. Дети были одни четыре дня. В итоге мальчик скончался от крайнего истощения организма, вызванного обезвоживанием и голодом.

Женщину лишили родительских прав на двух оставшихся в живых девочек. Суд назначил ей 14 лет колонии с ограничением свободы на полтора года.