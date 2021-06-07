Красногорск, , 14:33 — REGNUM Все водители автобусов в Подмосковье соблюдают масочный режим во время работы. Об этом 7 июня заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

При этом в автобусах масочный режим также соблюдает и подавляющее большинство пассажиров, отметила она.

«Мы добились того, что все водители и большинство пассажиров соблюдают масочный режим», — сказала Кротова.

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