Пекин, , 14:21 — REGNUM Совместное американо-китайское предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) готовит к выходу на рынок универсал Baojun Valli. Об этом сообщается на сайте NaAvtoTrasse.

Новинка позиционируется, как прямой конкурент модели Skoda Octavia. Заявки на этот автомобиль дилеры начали принимать ещё в середине весны. Первая партия серийных моделей уже доехала до дилерских автоцентров, однако у покупателей Baojun Valli появится только 10 июня нынешнего года.

Новое авто — это слегка модернизированная версия Baojun RC-5W. Машина получила подросший клиренс, небольшие косметические изменения и дополнительный набор опций.

Габаритные размеры универсала составляют: 4685×1806×1458 мм. Межосевое расстояние — 2700 мм. В качестве силового агрегата у автомобиля турбомотор рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 147 л. с.

В КНР самая дешёвая комплектация Baojun Valli будет стоить 82,8 тыс. юаней (около 946 тыс. рублей).

Ранее в американской пустыне Моав команда из компании GMC протестировала электрический пикап Hummer EV. Для облегчения вождения модель оснащена режимом Terrain Mode, который позволяет управлять машиной с помощью всего одной педали с акселератором.

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