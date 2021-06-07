Берлин, , 14:28 — REGNUM Берлин ожидает, что соглашение России и Украины о газовом транзите будет соблюдаться, при этом Украина останется страной-транзитером и после запуска «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил 7 июня на брифинге.

Зайберт прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что для продолжения транзита газа через Украину после окончания срока действия контракта нужна «добрая воля» Киева. Представитель кабмина ФРГ напомнил о вкладе Берлина в соглашение о газовом транзите.

«Это совместный пакет соглашений, и мы ожидаем, что он будет соблюдаться», — сказал он.

Зайберт отметил, что транзитный договор действует по меньшей мере до конца 2024 года и может быть продлён ещё на десять лет. Берлин всегда выступал за то, чтобы и после запуска «Северного потока — 2» Украина оставалась страной — транзитером газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в своём выступлении на ПМЭФ 4 июня заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но этому мешает сам Киев. Он отметил, что возможность и в дальнейшем загрузить газотранспортную систему Украины газом есть, но для этого украинские партнёры должны проявить «добрую волю».

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