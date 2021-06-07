Самара, , 14:20 — REGNUM 65 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Сообщается, что всего по области был выявлен 65 271 случай заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2032 пациента с COVID-19, в том числе за минувшие сутки была констатирована смерть девяти таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 62 298 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили инфекцию 63 человека.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 6 июня в регионе за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом.