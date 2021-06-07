Вена, , 14:31 — REGNUM Информация о нескольких незаявленных объектах, на которых были обнаружены следы частиц урана, снова не предоставлена Ираном. Об этом 7 июня заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время своего выступления перед советом управляющих агентства.

«После моего последнего доклада Иран не предоставил никакой новой информации в отношении одного объекта, не ответил ни на один из вопросов агентства и не предоставил никакой информации относительно двух других мест, предоставил письменное заявление по четвертому объекту без какой-либо подтверждающей документации», — сказал он.

Также глава МАГАТЭ указал, что присутствие множества частиц урана антропогенного происхождения на трех иранских объектах, которые не были заявлены агентству, и наличие частиц с измененным изотопным составом на одном из объектов это «чёткое указанием на то, что ядерный материал и/или оборудование, загрязненное ядерным материалом, присутствовали на этих объектах».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня заместитель иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи заявил, что следующий раунд переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном может стать последним.