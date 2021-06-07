Красногорск, , 14:18 — REGNUM В 2021 году на маршрутах общественного транспорта Подмосковья планируется запустить 450 новых автобусов. Об этом 7 июня сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Чиновник отметила, что в 2020 году несмотря на пандемию было в регион было поставлено 869 новых автобусов. С начала 2021 год в область поступило 211 новых автобусов, до конца года планируется выпустить на маршруты еще 239 новых единиц транспорта.

Также она сообщила, что власти планируют добиться того, чтобы в 2021 году 85% автобусов соблюдали расписание при движении на маршрутах общественного транспорта.

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