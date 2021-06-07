Москва, , 14:17 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп был едва ли не единственным главой Белого дома, у которого были хоть какие-то шансы заключить с Северной Кореей взаимоприемлемое и компромиссное соглашение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание Трампа о том, что тот будто бы предотвратил казавшуюся неизбежной войну с Северной Кореей, так как ее лидер Ким Чен Ын «особенный парень, и нужен другой особенный парень, чтобы говорить с ним».

«То, что для того, чтобы поладить с Ким Чен Ыном, нужен особенный парень, не вызывает никаких возражений, — сказал Ланьков. — Как ни странно, но Трамп действительно был едва ли не единственным американским президентом, который имел хоть какие-то шансы заключить с КНДР взаимоприемлемое компромиссное соглашение. Хотя давайте сразу признаем, что шансы эти даже у Трампа были очень и очень невелики. Если же говорить о первой части высказывания, то оно является чисто трамповским хвастовством. Или скорее манипуляцией. Да, к концу 2017 года возможная вспышка войны (не обязательно ядерной, но довольно масштабной) на Корейском полуострове выглядела как вполне реальная перспектива. Однако причинами этой вспышки были не действия Северной Кореи, а действия США. А точнее той же самой администрации Трампа. Ибо основная часть американского политического истеблишмента тоже никакого серьезного обострения не хотела».

Ланьков призвал не забывать, что Трамп в 2017 году начал с того, что активно создавал впечатление, будто США готовы первыми нанести удар по Северной Корее и что мир идет к войне.

«Скорее всего, это был весьма искусный дипломатический блеф, который в итоге дал результаты, — сказал Ланьков. — Начались американо-северокорейские переговоры. И Северная Корея пошла на некоторые уступки. Однако называть это своим достижением весьма странно. Это все равно как если бы человек бегал по городу с ножом и кричал, что он всех зарежет, а потом бы рассказывал, что ему удалось предотвратить поножовщину в своем квартале. Конкретно в случае с КНДР, скорее всего, никто никого «резать» не собирался, а решал с помощью такой истерики свои вопросы. Но хвастовство все равно выглядит странным и неуместным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что сейчас американцы ничего не слышат о Северной Корее потому, что нынешний американский лидер Джозеф Байден не нравится главе КНДР.

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