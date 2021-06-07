Пермь, , 14:15 — REGNUM Торги по отбору подрядчика для разработки проекта изменений генплана города приостановили. Причиной стала жалоба, сообщают СМИ.

Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» пожаловался на нарушения в документации закупки. Компания считает, что исполнитель контракта должен иметь доступ к гостайне (документ выдается ФСБ), однако заказчик о таком требовании не упоминает. Между тем в техзадании есть ряд работ, которые предполагают использование сведений, составляющих гостайну, отмечает издание business-class.su.

Также «Гипрогор» посчитал, что ограничена конкуренция, поскольку заказчик намерен привлечь к работам подрядчиков с опытом выполнения аналогичных работ с 2016 года для муниципальных образований площадью не менее 560 кв. км и численностью населения не менее миллиона человек. Под эти критерии в России попадает только семь городов, в том числе и Пермь, а подобный опыт имеет всего несколько организаций.

Пермское УФАС рассмотрит жалобу 8 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, а мае государственное казенное учреждение Пермского края «Институт регионального и городского планирования» объявил госзакупку на выполнение работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Перми. Стартовая цена лота составила около 43,5 млн рублей.

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