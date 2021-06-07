Эр-Рияд, , 14:15 — REGNUM Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти на азиатском рынке на июль, сообщает 7 июня Bloomberg.

Так, по данным агентства, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для стран Азии на $0,2 за баррель.

Таким образом, премия на сорт Arab Light составит $1,9 за баррель. При этом аналитики предполагали, что Saudi Aramco повысит цены на 10 центов за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю нефть сумела пробить барьер в $70 за баррель Brent и закрепиться над ним, на утренних торгах 7 июня почти достигнув отметки в $72,50 за баррель.

Трейдеры позитивно смотрят на постепенное восстановление спроса, который, исходя из оценок, должен остаться на уровне 90−100 млн баррелей в сутки в ближайшие годы, считают эксперты.

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