Сеул, , 14:19 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в мае 2021 года, вновь превысила отметку 1 трлн вон (~$899 млн). Об этом 7 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, общая сумма пособий по безработице в стране составила 1,07 трлн вон (~$969 млн).

Известно, что показатель более 1 трлн вон (~$899 млн) фиксируют в стране на протяжении четырёх месяцев подряд (с февраля текущего года).

По состоянию на конец февраля, в стране насчитывалось 14,26 млн подписчиков страхования занятости, что на 3,2% или 443 тыс. Человек больше, чем месяц назад.