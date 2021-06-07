Джакарта, , 14:15 — REGNUM Председатель комитета по борьбе с COVID-19 в Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что более половины активных случаев COVID-19 в стране приходится на остров Ява, сообщает Kompas.

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По данным правительства, на остров Ява приходится 52,4% всех выявленных в стране активных случаев COVID-19. Есть провинции, на которые приходится 65% активных случаев, а именно Западная Ява, Джакарта, Центральная Ява, Папуа и Риау.

Средний коэффициент занятости койко-мест в больницах, специализирующихся на больных с COVID-19, в настоящее время составляет 40%.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано более 99 тысяч активных случаев COVID-19.

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