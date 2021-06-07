Шарья, Костромская область, 7 июня, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Шестилетняя жительница Шарьи Костромской области получила рваные раны лица, катаясь на детской горке в парке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мать пострадавшего ребенка

Галина Огаркова Пострадавший ребенок

Галина Огаркова Детская горка

Инцидент произошёл 5 июня. Ребёнок катался на горке в Александровском парке, расположенном в посёлке городского типа Ветлужский. Населенный пункт входит в состав городского округа Шарья. Ремонт в парке проводился год назад.

«Одна из игровых конструкций в парке не отвечает элементарным требованиям безопасности. Из-за этого моя дочь получила серьёзные травмы — рассечение мягких тканей лица, ушиб, психологическую травму. Горка, на которой она каталась, несёт реальную угрозу жизни и здоровью детей», — написала мать девочки в группе ВКонтакте «Обо всём в Шарье».

Причиной повреждений стал технический люк для сбора песка, расположенный внутри горки. Его крышка была перевернута острыми креплениями вверх.

Галина Огаркова Опасный люк

Администрация Шарьи отреагировала на ситуацию неоднозначно. Чиновники передали жалобу в управление жилищно-коммунального хозяйства и обвинили в произошедшем вандалов:

«Такое происшествие впервые за все время с открытия парка. Данная детская игровая конструкция «Два солнца» имеет паспорт и сертификат соответствия. Ребенку довольно трудно (и главное зачем) специально открыть емкость. Проблема в другом: есть вандалы, которым очень надо специально сломать, разрушить, испортить», — ответили на жалобу чиновники.

В настоящее время люк закрыли. Костромичи посоветовали ответственным лицам закрепить люк «должным образом» и обеспечить регулярный осмотр игрового оборудования во избежание повторения подобных инцидентов.