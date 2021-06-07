В Костромской области 6-летняя девочка повредила лицо, катаясь с горки
Шарья, Костромская область, 7 июня, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Шестилетняя жительница Шарьи Костромской области получила рваные раны лица, катаясь на детской горке в парке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мать пострадавшего ребенка
Инцидент произошёл 5 июня. Ребёнок катался на горке в Александровском парке, расположенном в посёлке городского типа Ветлужский. Населенный пункт входит в состав городского округа Шарья. Ремонт в парке проводился год назад.
Причиной повреждений стал технический люк для сбора песка, расположенный внутри горки. Его крышка была перевернута острыми креплениями вверх.
Администрация Шарьи отреагировала на ситуацию неоднозначно. Чиновники передали жалобу в управление жилищно-коммунального хозяйства и обвинили в произошедшем вандалов:
В настоящее время люк закрыли. Костромичи посоветовали ответственным лицам закрепить люк «должным образом» и обеспечить регулярный осмотр игрового оборудования во избежание повторения подобных инцидентов.
Справка: Александровский парк в Шарье открыли в 2020 году после реконструкции. Его благоустройство проходило в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». На ремонт площадки было выделено 4,5 млн рублей.