Москва, , 14:11 — REGNUM Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаил Музраев предстанет перед судом. Следствие по уголовному делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова завершено, Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщил адвокат Андрей Грохотов.

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«Из материалов следует, что обвинительное заключение утверждено [замгенпрокурора] Анатолием Разинкиным 4 июня», — уточнил в беседе с ТАСС правозащитник.

Он также добавил, что Московский горсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ продлил его подзащитному срок ареста до 10 июля.

Теперь материалы дела будут направлены в Ростовский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Следственного комитета, бывший руководитель Волгоградского СУ СКР Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205 и ч.1 ст. 222 УК РФ.

В октябре 2020 года Музраеву было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». По данным ФСБ, генерал дал своим подчинённым указания, которые не отвечали интересам службы. Вину бывший глава волгоградского управления СКР не признаёт.

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