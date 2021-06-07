Москва, , 14:11 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский определенно воспринимает всю ситуацию вокруг «Северного потока — 2» не в экономическом, а только в политическом контексте. Причем, скорее, во внутриполитическом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Судя по всему, его в этой истории больше волнует не загрузка украинской ГТС или цена газа для Украины, а исключительно возможность продемонстрировать избирателям поддержку их страны со стороны США и Европы.

При этом с санкциями или без, никаких оснований рассчитывать на то, что Газпром будет вынужден прокачивать через Украину больше газа или вынужден будет согласиться на повышение цены за транзит нет.

Мало того, что стараниями США в Европе увеличилось количество терминалов для перевалки сжиженного газа, которые способны принимать не только американский, но и тот же российский или ближневосточный газ, так ещё есть газопроводы южного направления, трубы через Белоруссию, первая очередь «Северного потока».

А Польша с Норвегией не теряют надежды достроить газопровод через Данию и Балтийское море. То есть, будет ли «Северный поток — 2» или нет, ситуация для Украины нисколько не улучшится.

В таких условиях было бы куда более рационально подумать о том, чтобы сделать конкурентоспособное предложение Газпрому, а не заниматься политическими играми», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты преподнесли Украине сразу несколько неприятных сюрпризов.

Читайте подробнее: Зеленский обиделся на США из-за «Северного потока — 2»