Кишинёв, , 14:14 — REGNUM В Молдавии по итогам обысков правоохранители задержали экс-министра здравоохранения республики Светлану Чеботарь, её адвоката и заместителя директора Агентства государственных закупок. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.

Сообщается, что задержанных обвиняют в злоупотреблении служебного положения при закупках в рамках деятельности Республиканского центра переливания крови. Расследование продолжается.

«Действия проводятся в контексте обоснованного подозрения, что тендеры на переливание крови были сфальсифицированы», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пообещали обнародовать подробности дела в дальнейшем по мере продвижения расследования.

Напомним, Чеботарь была министром здравоохранения Молдавии с января по сентябрь 2018 года. Она ушла в отставку в ходе кадровых перестановок в правительстве страны. Также Чеботарь работала в Республиканском центре переливания крови.