Красногорск, , 14:10 — REGNUM За год число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье сократилось почти в два раза. Об этом 7 июня заявила заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Замминистра отметила, что жалобу на работу транспорта оставляет примерно каждый шестнадцатый пассажир. Недовольство граждан чаще всего вызывают сбои в расписании, отсутствие безналичной оплаты проезда, грязь в салоне.

«На общественный транспорт поступает порядка 150 жалоб в день. Количество жалоб снизилось на 45% по сравнению с допандемийным, 2019 годом», — сказала чиновник.