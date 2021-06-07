Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Свердловской области допустили к эксплуатации только один пляж, заявила начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального главка МЧС Ирина Каменных на пресс-конференции.

Лишь пляж в Новоуральске (Свердловская область) был допущен к эксплуатации. Другие пляжи не получили соответствующего разрешения.

Впрочем, в ведомстве ждут заявок по новым пляжам. «Если кто-то будет организовывать пляж, мы всегда готовы выехать и освидетельствовать основные требования», — уточнила Каменных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области нет ни одного водоёма, безопасного для купания.

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