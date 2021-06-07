Киев, 7 июня 2021, 14:09 — REGNUM Бывшего сотрудника администрации президента Украины заподозрили в государственной измене. Об этом сообщила 7 июня пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщается, речь идёт о событиях 2014 года.
В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили данную информацию, отметив, что речь идёт о чиновнике с допуском по форме 2, который мог собирать сведения, касающиеся экономики, внутриполитической обстановки, а также сотрудничества Украины с Россией и Китаем.
Напомним, ранее пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании гражданина Украины, который сотрудничал с СБУ для «нанесения ущерба безопасности РФ».
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