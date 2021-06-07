Киев, , 14:09 — REGNUM Бывшего сотрудника администрации президента Украины заподозрили в государственной измене. Об этом сообщила 7 июня пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, речь идёт о событиях 2014 года.

«В период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в администрации президента Украины, а в дальнейшем — в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили данную информацию, отметив, что речь идёт о чиновнике с допуском по форме 2, который мог собирать сведения, касающиеся экономики, внутриполитической обстановки, а также сотрудничества Украины с Россией и Китаем.

Напомним, ранее пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании гражданина Украины, который сотрудничал с СБУ для «нанесения ущерба безопасности РФ».

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ опубликовала видео задержания агента СБУ