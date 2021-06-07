Римини, Италия, 7 июня 2021, 14:05 — REGNUM Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Таиланда в матче предварительного этапа Лиги наций — 2021. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20).
Российские волейболистки одержали пятую победу. Ранее они обыграли команды Германии, Бельгии, Италии и Доминиканской Республики, а также проиграли сборным Нидерландов, Бразилии и Японии.
В настоящее время сборная России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует команда США, далее идут сборные Турции, Бразилии Нидерландов и Японии.
Соревнования проходят в Римини (Италия).