Москва, , 14:14 — REGNUM США не только нарушали международный Договор по открытому небу (ДОН), но и подстрекали к этому другие страны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 7 июня в своём телеграм-канале.

Так, в 2015 году США не предоставили достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, что сделало невозможными наблюдательные полёты над американской территорией. Они же мешали России наблюдать за Алеутскими островами, Аляской и Гавайями, затягивали выдачу виз представителям РФ.

«Своими заявлениями и действиями США подстрекали другие государства-участники (прежде всего Грузию) к нарушению ДОН», — добавила Захарова.

Великобритания и Франция, отметила она, препятствовали проведению полётов над удаленными территориями путём непредоставления нужной информации. Великобритания, Норвегия и Канада ограничивали высоту полёта таким образом, чтобы Россия не могла задействовать свои самолёты наблюдения.

Претензии есть к Польше и Турции, а Грузия и вовсе грубо нарушила договор в 2012 году, когда перестала принимать российские миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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