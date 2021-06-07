Чита, , 14:02 — REGNUM В январе-апреле 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает 7 июня территориальный орган государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 1458 человек (в январе-марте 2020 года естественная убыль населения составила — 534 человека).

Всего в январе-апреле 2021 года зарегистрировано 3885 родившихся и 5343 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,2 промилле, общий коэффициент смертности — 15,4 промилле.

В январе-апреле 2021 года в Забайкальском крае зарегистрировано 1999 браков. Оформили развод 1654 супружеских пары. В расчете на 1000 жителей края приходилось в среднем 5,8 браков и 4,8 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — марте 2021 года число умерших превысило число родившихся на 1186 человек. Всего в январе — марте 2021 года зарегистрировано 2930 родившихся и 4116 умерших.

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