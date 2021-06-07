Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве ожидается резкое ухудшение погоды и град, сообщает 7 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Днём в Москве ожидается резкое ухудшение погоды — возможна гроза и град», — говорится в сообщении.

Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, уточнили в правительстве. Отмечается, что последствиями непогоды могут стать повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций. Кроме того, возможны падения деревьев и пробки на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности.