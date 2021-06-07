Москва, 7 июня 2021, 13:59 — REGNUM Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что чувствует себя хорошо после повреждения. Об этом 7 июня он сообщил журналистам.
«Я получил небольшое повреждение, но ничего страшного. Играл 20 минут против Болгарии, очень хорошо себя чувствую», — сказал Фернандес.
Он добавил, что готов помочь сборной России на чемпионате Европы.
Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России проведёт первый матч с командой Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге.