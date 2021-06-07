Ташкент, , 13:59 — REGNUM Европейский союз выделит Узбекистану грант в размере 11 млн евро на реформы в сельском хозяйстве. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе представительства ЕС в республике.

Отмечается, что Узбекистан получил уже третий подобный грант с начала 2020 года. Общая сумма переводов составила 32 млн евро. ЕС ускорило выделение средств в связи с пандемией коронавируса.

«ЕС по-прежнему стремится поддерживать правительственные реформы, нацеленные, в частности, на развитие более зеленого и устойчивого сельскохозяйственного сектора с учетом изменения климата», — сказала посол ЕС в Узбекистане Шарлотт Адриан.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития выделил Узбекистану кредит в размере $70 на модернизацию системы водоснабжения жителей Наманганской области.

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