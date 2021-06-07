Воронеж, , 13:59 — REGNUM Государственные награды, присуждённые президентом Владимиром Путиным, вручены сотрудникам ГУ МЧС по Воронежской области 7 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Вручил награды начальник Главного управления МЧС Александр Кошель.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник специализированной пожарно-спасательной части Сергей Севостьянов. Он награждён за большой личный вклад в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, успехи в поддержании высокой боевой готовности вверенного специализированного пожарно-спасательного подразделения, умелое руководство личным составом в сложных условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, медалью «За спасение погибавших» награжден начальник караула пожарно-спасательной части № 41 Андрей Галкин. Он лично спас двух мужчин, провалившихся под лёд.