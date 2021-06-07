Красногорск, , 14:01 — REGNUM Пассажиропоток на общественном транспорте Подмосковья не только восстанавливался к уровню до начала пандемии, но и превысил его. Об этом 7 июня сообщила заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

По словам замминистра, на данный момент на территории Подмосковья на общественных маршрутах работает порядка 9,3 тыс. автобусов, которые выполняют свыше 130 тыс. рейсов. При этом пассажиропоток по сравнению с показателями 2019 года вырос примерно на 100 тыс. человек в сутки.

«Мы проводим ежедневный анализ пассажиропотока. И уже видим, что пассажиропоток в транспорте не только восстановился, но даже и подрос в отношении допандемийного периода на 100 тысяч человек в день», — сказала Кротова.

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