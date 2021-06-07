Рыбинск, Ярославская область, 7 июня, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Житель Ярославской области отсудил компенсацию морального вреда за нападение на него алабая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Pixabay.com Молоток судьи

Агрессивная собака напала и покусала жителя Рыбинска в сентябре 2020 года. Мужчина получил травмы пальца и кисти. А после завершения лечения подал в суд на хозяев собаки, требуя компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей.

«Хозяйка собаки не возражала против выплаты истцу в счет компенсации морального вреда 5 000 руб. Не оспаривала, что является владельцем собаки породы «алабай» по кличке Зевс, которая укусила Александра Г. Причины, по которым собака могла напасть, не понимает. Считала, что конфликт урегулирован, вред заглажен, поскольку истца отвезли в больницу и обратно на своем транспорте, а также установили забор между их участками, строительство которого вел сам истец, но из переданных ему бесплатно материалов. Муж ответчицы оказывал помощь в установке забора», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Однако суд все же установил вину хозяев собаки. Теперь они заплатят потерпевшему компенсацию в размере 40 тысяч рублей, а также оплатят судебные издержки.