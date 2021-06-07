Чита, , 13:54 — REGNUM На территории Забайкальского края в январе-апреле 2021 года сохранялась миграционная убыль населения: за это время в регион прибыло 6891 человек, а выбыло 8891 человек.

По данным краевого управления государственной статистики, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 2000 человек (в январе-апреле 2020 года миграционная убыль составляла 1295 человек). За счет межрегиональной миграции население края сократилось на 1935 человек (в январе-апреле 2020 года — на 1311 человек).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 16,9%, Иркутскую область — 7,6%, Краснодарский край — 7,3%, Новосибирскую область — 5,8%, Красноярский край — 5,7%, Хабаровский край — 5,0% и другие территории России.

В январе-апреле 2021 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционная убыль населения составила 65 человек (в январе-апреле 2020 года миграционный прирос населения составлял — 16 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-март 2021 года в регион прибыло 5015 человек, выбыло — 6295 человек. За счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 1280 человек.

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