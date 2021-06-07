Бишкек, , 13:54 — REGNUM В столице Киргизии установят памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 7 июня, в ходе правительственного заседания

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По словам заместителя председателя кабинета министров Жылдыз Бакашовой, увековечивание памяти медиков, отдавших свои жизни в борьбе с опасной инфекцией, подчеркнет не только особую значимость благородной профессии, но и высокую ответственность государственных органов за их жизни.

«В непростое для страны время наши врачи продемонстрировали самоотверженность профессии и настоящий героизм, спасая жизни людей ценою собственной жизни. Мы запомним их подвиг, но для того чтобы будущее поколение знало, какой ценой удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, необходимо увековечить их память», — сказала она.

Затем член-корреспондент Национальной академии наук, профессор медицины Рахатбек Оморов представил макет скульптуры, на которой изображен образ врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.

По итогам совещания вице-премьер-министр поручила мэрии киргизской столицы определить место установки памятника.