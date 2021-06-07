Москва, , 13:52 — REGNUM Южная Корея разделена по множеству политических вопросов, но когда дело доходит до отношений с Японией, большинство корейцев оказываются едины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что семь из десяти жителей Южной Кореи выступают за бойкот Олимпийских игр в Токио из-за притязаний Японии на острова Токто.

«Дело в том, что когда мы говорим о Южной Корее, мы не должны забывать, что она очень сильно разделена по ряду важнейших политических вопросов. Но есть один вопрос, одна проблема, по которой подавляющее большинство корейцев едины. И этот вопрос — отношение к японскому колониальному прошлому. Когда дело доходит до отношений с Японией, корейцы в своем большинстве действуют по принципу «не забудем — не простим», — сказал Ланьков. — И я бы не сводил ситуацию только к территориальным претензиям на острова Токто. Речь идет об общем негативном отношении к Японии, которое может то обостряться, то смягчаться. Но в целом оно остается важнейшей чертой южнокорейского политического ландшафта».

Вдобавок, как пояснил Ланьков, идея проведения Олимпийских игр в условиях пандемии вызывает в Южной Корее серьезные вопросы.

«И не только в Южной Корее, но и во многих других странах. Корейцы элементарно боятся, что Япония, которая находится в куда худшем положении, чем Корея, станет эпицентром новой вспышки коронавируса, которая заденет и Корею, — сказал востоковед. — Однако я практически уверен, что если бы Олимпийские игры проводились, скажем, во Вьетнаме или на Тайване или в России (насчет Китая я уверен куда меньше), то вопрос об их проведении не вызвал бы столь негативной реакции в корейском обществе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный в Южной Корее, показал, что 67,6% респондентов выступают за бойкот Олимпиады в Токио.

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