Сеул, , 14:01 — REGNUM Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о совместном реагировании на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

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Данная договорённость была достигнута в ходе встречи, состоявшейся 5 июня под председательством представительницы южнокорейского министерства торговли Ю Мён Хи.

Представители стран АТЭС согласились избегать чрезмерных ограничений на экспорт вакцин, договорившись сотрудничать в их логистике и таможенном оформлении, а также взаимном возобновлении зарубежных поездок.

Отметим, что данная видеовстреча состоялась в рамках подготовки к саммиту АТЭС, который состоится в ноябре текущего года в Новой Зеландии.