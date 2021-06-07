Москва, , 13:51 — REGNUM По месту встречи в Женеве президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом есть «более-менее» понятные предложения. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не став при этом называть возможные места, где могут встретиться главы государств.

«Действительно по месту есть уже более-менее понятные предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков предпочёл пока воздержаться «от каких-либо высказываний на этот счёт».

По его словам, по окончании переговоров Владимир Путин пообщается со своим пулом. Что же касается возможной совместной пресс-конференции двух президентов, то, подчеркнул Песков, этот вопрос «проговаривается» с американской стороной.

«Разумеется, это должно быть обоюдное решение. После того как мы согласимся на тот или другой вариант, мы вам сообщим», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена намечено на 16 июня в Женеве. Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, глава Белого дома в ходе саммита собирается «прямо и откровенно» рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о том, что ожидает Москву со стороны Вашингтона в случае, если якобы имеющиеся «агрессивные действия» России будут продолжаться.