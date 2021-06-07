Джакарта, , 13:51 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6993 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 7 июня в Индонезии подтвердили 1 863 031 случай заражения коронавирусом.

В течение суток количество пациентов, переболевших COVID-19, увеличилось на 5594 человека. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 711 565 человек.

В период с 6 по 7 июня 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончался 191 человек. Всего эпидемия унесла жизни 51 803 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано более 99 тысяч активных случаев COVID-19.

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