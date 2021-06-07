Гаага, Нидерланды, , 13:50 — REGNUM Окружной суд Гааги получил девять новых исков родственников жертв крушения малайзийского Boieng рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом 7 июня сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Ранее мы сообщали, что у нас есть 290 исков от родственников жертв крушения. Теперь мы получили ещё девять», — сообщил судья на заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Первая часть разбирательства дела по существу будет проходить до 9 июля в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.