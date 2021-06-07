Ташлинский район, Оренбургская область, , 13:49 — REGNUM В Оренбургской области произошла смертельная авария с участием нефтевоза. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось на территории Ташлинского района. По оперативным данным, на трассе Ташла — Сорочинск водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением, в результате кроссовер протаранил нефтевоз Scania.

Находившийся за рулем легковой машины 43-летний мужчина скончался. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов из грузовика.