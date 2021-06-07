Симферополь, , 13:49 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма 7 июня, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

«До конца суток 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17−22 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели предупреждают о возможном подтоплении территорий, нарушении транспортного сообщения, падении рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.

Согласно прогнозу Росгидромета, дождливая погода в Крыму пока сохранится. В период с 7 по 13 июня дневная температура составит от 21 до 25 градусов тепла, при этом прогнозируются кратковременные дожди.