Москва, , 13:48 — REGNUM Годовой показатель инфляции в России может лишь ненамного превысить прогноз Минэкономразвития РФ в 4,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал опасения главы МЭР Максима Решетников о том, что инфляция может оказаться выше прогнозов его ведомства.

«Разгон инфляции в начале года и выход этого показателя за целевые установки ЦБ во многом был связан с восстановлением деловой активности и спроса на товары после пандемического 2020 года. Кроме того, ЦБ проводил мягкую денежно-кредитную политику, пытаясь поддержать производство. Нет сейчас серьёзных факторов, которые могли бы сильно разогнать инфляцию. Обычно в месячном выражении она немного снижается летом — из-за падения цен на фрукты и овощи нового урожая. ЦБ перешёл к нейтральной политике, что тоже будет способствовать сдерживанию инфляции. Котировки на нефтяном рынке бьют рекорды за последний год — это поддерживает национальную российскую валюту и защищает от серьёзной девальвации», — сказал Ковригин.

По его словам, существенным фактором разгона инфляции может стать только кризис производства, но его признаков в настоящее время не видно.

«Мы восстанавливаемся после непростого 2020-го года. Дополнительным фактором могут стать санкции в отношении российских долевых ценных бумаг (акций). Не думаю, что на это пойдет мировое сообщество. Политика Байдена стала чуть более предсказуемой, чем Трампа», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что РФ может потребоваться «донастройка» налоговой системы.

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