Ташкент, , 13:48 — REGNUM Узбекистан получит кредит в размере $70 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на улучшение водоснабжения в Наманганской области, сообщает 7 июня издание «Подробно.uz».

Деньги планируется направить на поддержку строительства и реабилитации водозаборов, распределительных станций и сетей, а также магистралей и водоочистных сооружений.

Вклад правительства Узбекистана в проект составит $14 млн. К водопроводным сетям планируется подключить 115 тыс. новых пользователей. Планируется, что потери воды сократятся на 0,6 млн куб. метров в год.

В результате реализации проекта доступ к чистой питьевой воде получат 170 тыс. человек. Общий объем инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана оценивается в 2,4 млрд евро.

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