7 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 14:46 — REGNUM Супруга британского принца Гарри Меган Маркл 4 июня родила дочь. Второго ребенка Гарри и Маркл назвали Лилибет Дианой — в честь семейного прозвища королевы Великобритании Елизаветы II и покойной матери герцога Гарри принцессы Дианы.

Антонис Ван Дейк. Семейный портрет. (Фрагмент)

Отметим, имя Лилибет является домашним именем королевы Елизаветы II. Так ее называл покойный муж Принц Филипп.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость, в особенности выбор имени новорожденной. Некоторые вспомнили, что королева просила не использовать имя Лилибет после смерти мужа. Другие подумали, что, назвав дочь таким образом, пара пытается привлечь к себе внимание.

«Королева попросила семью не использовать имя Лилибет после смерти принца Филиппа. Получили ли они предварительное согласие или сделали это назло?» — спрашивает Lady and dog.

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп в 1950 году

«Эти двое ничем меня не удивят! Паникуют из-за потери титулов — они разозлили королевскую семью и теперь называют ребенка именем королевы, которое дал ей покойный принц Филипп — странно!!!», — указывает Catherine Brown.

«Нет, это не странно. Хотя Сассекские (Гарри и Меган по указу королевы носят титулы герцога и герцогини Сассекских. — К. М.) отошли от выполнения королевских обязанностей, королевская семья по-прежнему остается семьей, и почтить прабабушку и бабушку, назвав ребенка в их честь, — это прекрасно и нормально», — отвечает Judy Curtis.

«Даже при диктатуре Джонсона родители все еще имеют право самостоятельно выбирать имя для своего ребенка?» — иронизирует Dr pete thorogood.

«Принц Филипп называл королеву Лилибет. Я надеюсь, что они спросили разрешения у королевы на использование прозвища, которым пользовался только ее недавно умерший муж», — пишет Thewalker.

«Гарри любит свою бабушку и назвал свою девочку в честь ее прозвища, Лилибет, и оказал честь своей матери, Диане. Отбросив всю эту ненависть, можете ли вы просто быть добрыми и праздновать рождение с любовью?» — предлагает Carol Kennedy.

«Разве Лилибет — это не прозвище королевы? Это крайне личная история», — отмечает RutNilsoon.

«Я уверена, что прочитала сегодня утром, что ребенок должен был родиться в день рождения принца Филиппа, и они хотели назвать ее Пип. Разве первоначально не отец королевы назвал ее Лилибет?», — пишет Cakes&Canapes.

«Они сделают что угодно ради престижа и денег. Лучше всего они умеют приклеиться к королевской семье», — считает HumptyDumpty.

«Имя, которым муж ласково называл королеву! Вдали от всего мира… но хэй… у Сассекских нет ничего святого», — уверен nanetteer.

«Хочется впасть в отчаяние. Хотя навряд ли они дали бы ребенку это имя, не спросив сначала королеву и Уильяма. Если они сказали, что нет проблем, то кто мы такие, чтобы сомневаться в этом. Однако странно, что Уильям сам не использовал это имя», — подчеркивает djh.

«Они боятся потерять титулы. Это было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой семьи, но будет иметь противоположный эффект — это было заветное домашнее имя, которым пользовались только родители, сестра и покойный муж королевы. Королевская семья не будет рада, что они запятнали это имя», — пишет The Sulty Duchess.

Принц Гарри и Меган Маркл Office of the Governor-Genera

«А это не задело Дорию? (Дориа Редлан — имя матери Меган. — К.М.) бедная женщина… если хочется назвать ребенка в честь членов семьи, то, несомненно, нужно включить обе стороны», — считает AndrewLW.

«Просто скажи «поздравляю», и дело с концом. Они назвали ребенка в честь ее бабушки и прабабушки. Это мило, так что перестаньте лезть!» — призывает Anna.

«Надеюсь, ребенок не будет страдать от «генетической боли». И еще, почему этот болван назвал ребенка в честь семьи, которая причинила ему столько горя, что он «заводится» каждый раз, когда находится в Лондоне?» — припоминает catherine evans интервью Гарри телеведущей Опре Уинфри, в котором он рассказал о семейных конфликтах и о том, как тяжело быть частью правящей династии Великобритании.

Напомним, девочка родилась в госпитале Санта-Барбары в американской Калифорнии. Мать с ребенком чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, после чего с 31 марта 2020 года лишились возможности официально представлять Елизавету II не мероприятиях. Супруги переехали в американский штат Калифорния.

По данным опроса общественного мнения Newsweek, более половины граждан Великобритании хотели бы слышать пореже о Меган Маркл и принце Гарри.