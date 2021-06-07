Улан-Батор, , 13:47 — REGNUM Дебаты кандидатов в президенты Монголии, намеченные на 7 июня, не состоятся. Об этом заявило Монгольское национальное общественное телевидение.

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«Мы планировали вести трансляцию в 17:30. В ходе дебатов планировались обсудить национальную безопасность Монголии, оборону, внешнюю политику, права человека. Но дебаты отменяются из-за заражения кандидата Дангаасурэнгийна Энхбата коронавирусом», — заявил директор Монгольского национального телевидения.

Отметим, 5 июня стало известно, что кандидат в президенты Монголии от Национальной трудовой партии Дангаасурэнгийн Энхбат заразился COVID-19. Тест на коронавирус, сделанный 5 июня, оказался положительным у политика и его супруги.

«К настоящему моменты мы находимся на самоизоляции и пока у нас нет никаких симптомов», — написал кандидат в Твиттере. По его словам, он и его супруга получили одну дозу вакцины Синофарм.

Отметим, президентские выборы в Монголии назначены на 9 июня. За пост президента будут бороться бывший премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух от правящей Монгольской народной партии, Содномзундуйн Эрдэнэ от оппозиционной Демократической партии и Дангаасурэнгийн Энхбат от Национальной трудовой партии.