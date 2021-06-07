Мадрид, 7 июня 2021, 13:46 — REGNUM Восьми учителям одной из школ в Испании из-за врачебной ошибки ввели сразу шесть доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE.
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Один из педагогов школы, Висенте Асенсио, сообщил, что особо сильных побочных действий от передозировки вакцинами от COVID-19 у учителей не наблюдалось, уже в начале недели они вышли на работу.
Отмечается также, что аналогичные случаи уже происходили в Италии и Германии.