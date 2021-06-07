Красногорск, , 13:48 — REGNUM Главам муниципальных образований Подмосковья следует чаще встречаться с местными жителями. Соответствующее поручение 7 июня дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По мнению главы Подмосковья, подобные мероприятия позволяют как нельзя лучше узнать о проблемах, которые больше всего волнуют жителей и выработать наиболее удобные механизмы их решения.

«Мы видим, что те главы, которые регулярно встречаются с жителями безусловно поднимаются в рейтинге доверия. Хочу указать руководителям всех муниципалитетов на важность выездов и прошу вас вникать в те проблемные вопросы, которые на вверенной вам территории находжятся. Это позволит оперативно обеспечить решение имеющихся проблем», — сказал Воробьев.

Читайте развитие сюжета: В общественном транспорте Подмосковья увеличился пассажиропоток