Исламабад, , 13:49 — REGNUM Общее количество погибших в результате столкновения двух поездов в Пакистане увеличилось до 50, и еще около 70 человек получили ранения. Об этом 7 июня сообщает местный телеканал ARY News.

При этом, по данным телеканала Geo TV, число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы составляет примерно 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 36 человек погибли и более 50 пострадали в результате столкновения двух поездов в пакистанской провинции Синд на юге страны.

Напомним, ранее в Пакистане сошедший с рельсов поезд врезался встречный состав, в момент аварии большинство пассажиров спали, и в результате этого перевернулись 14 вагонов, из которых около восьми оказались полностью разрушены.