Уфа, , 13:47 — REGNUM Фактами массовой гибели пчел в Башкирии заинтересовались правоохранительные органы республики. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Кугарчинского района Башкирии Гайса Янбаев на своей странице в социальной сети.

По его словам, в районе была зафиксирована массовая гибель пчел. В связи с этим, в министерство лесного хозяйства Башкирии было направлено ходатайство с просьбой пересмотреть границы обрабатываемых участков при помощи авиации не ближе восьми км и не ближе пяти км в случае обработки наземным способом к населенным пунктам.

Он также отметил, что было направлено ходатайство в Управление Россельхознадзора региона с просьбой выделить дополнительных силы и средства для скорейшего отбора материалов из пасек для установления причин массовой гибели пчел.

«Гражданам, у которых наблюдается массовая гибель медоносных пчел, необходимо обратиться в Кугарчинскую райветстанцию для подачи заявки на отбор материала для анализа. Правоохранительные органы будут вести расследование по данному факту, запросив треки движения самолетов при обработке лесного массива на территории района и данные ГЛОНАСС автомашин», — сообщил он.

Глава районе заверил, что администрация будет держать ситуацию на контроле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одна из семей, проживающая в селе Максютово Кугарчинского района Башкирии потеряла 135 ульев.