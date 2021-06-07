Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Молодой сотрудник парка аттракционов «Диво-остров» получил серьёзную травму головы, пытаясь перебежать площадку под «Бустером». Следователи начали доследственную проверку. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел днем 6 июня на Крестовском острове. По предварительной версии, 22-летний оператор аттракциона пытался передать коллеге телефон, перебежав площадку под работающим аттракционом, но не успел. Удар пришёлся в область шеи и основания черепа, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из городских больниц.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе больницы, где находится мужчина, в настоящий момент состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, в данный момент ему делают операцию.